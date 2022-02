Álcool. É oficial: as garrafas não vão ter rótulos alarmistas

Por Daniela Soares Ferreira e José Miguel Pires

Propôs-se, discutiu-se, alterou-se e votou-se. O Parlamento Europeu aprovou – com 652 votos a favor, 15 contra e 27 abstenções – o pacote de propostas desenhado pela Comissão Especial para a Luta contra o Cancro, depois de um ‘ajuste’ das miras, que deixou para trás a medida mais polémica: a inclusão nos rótulos das garrafas de bebidas alcoólicas de avisos – ao estilo dos maços de tabaco – sobre a possibilidade de o consumo de álcool causar cancro.

Uma proposta inicial que pouco agradou aos produtores de bebidas alcoólicas, mas que, ao i, a eurodeputada socialista Sara Cerdas defendeu, até porque “não há uma dose segura de ingestão de álcool e este consumo, independentemente da dose, é prejudicial para a saúde”. Argumentos fortes de Sara Cerdas que, após ver aprovado o relatório, defendeu que se tratou de uma expressão da “necessidade de envidar mais esforços para prevenir e tratar” o cancro.

Cerdas deixou a polémica em torno dos rótulos das garrafas fora das suas reações, preferindo argumentar que “o relatório aprovado é ambicioso e progressista, em especial ao nível da prevenção, e espelha a necessidade de reformular a abordagem em cada uma das principais fases da doença”.

“Com um foco essencial na literacia em saúde da população, pretende-se capacitar os cidadãos a tomarem decisões mais saudáveis relativamente aos seus estilos de vida”, conclui ainda, em declarações ao i.

A proposta foi debatida e ‘ajustada’ no plenário europeu, passando a focar-se especificamente sobre os perigos do consumo nocivo e excessivo de bebidas alcoólicas, e menos sobre o consumo em si, independentemente da dose. Na vez dos avisos ‘alarmistas’, os rótulos das garrafas de bebidas alcoólicas poderão passar, ainda assim, a incluir um apelo à moderação no consumo.

