Túnel do Marquês de Pombal cortado quinta-feira à noite

A Câmara Municipal de Lisboa informou, esta quarta-feira, que o Túnel do Marquês de Pombal vai estar cortado na noite de 17 para 18 de fevereiro (de quinta para sexta-feira).

Numa publicação partilhada no Twitter, a autarquia refere que o corte vai ocorrer entre as 22h00 e as 06h00 “para realização de trabalhos de manutenção”.