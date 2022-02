Clube inglês procura criança que doou dinheiro ao seu futebolista preferido apesar de não ter o que comer

Joe tem apenas seis anos, mas conseguiu chamar a atenção de milhares de pessoas. O menino, adepto do Swindon Town, emblema do quarto escalão do futebol britânico, decidiu enviar uma carta ao clube, com um donativo para o seu jogador favorito, Harry McKirdy.

Apesar das dificuldades financeiras que a família atravessa, Joe doou 36 pence, cerca de 31 cêntimos, e expressou a sua vontade de ver o seu clube do coração jogar.

“A mamã não tem dinheiro nenhum para ir ver os jogos do Swindon Town, porque não tem dinheiro para comida e tem de pagar pelo meu jantar, na escola. Gosto do Swindon Town e do Harry McKirdy, e vou ver-vos, um dia”, escreveu na carta.

Contudo, apesar deste gesto, o clube não conseguiu ficar com a morada ou um contacto da criança e está a pedir ajuda para o encontrar. Nas redes sociais, o emblema britânico disse que “gostaria muito de entrar em contacto com o Joe” e pede a quem “reconhecer a escrita ou pensar que sabe quem o Joe é”, para entrar em contacto.

📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.



We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.



If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz