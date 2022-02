Lucro da EDP Renováveis sobe 18% em 2021

A EDP Renováveis lucrou mais 18% em 2021, num total de 655 milhões de euros, mais 99 milhões de euros do que no ano anterior. Em 2020 tinha lucrado 556 milhões de euros, tendo melhorado o seu desempenho mesmo durante a pandemia. “No final, o resultado líquido totalizou 655 milhões de euros (+18% vs 2020), maioritariamente devido a maiores ganhos de capital, custos financeiros mais baixos e maior geração versus 2020“, revela a empresa num comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas aumentarem 2% face a 2020, mais 27 milhões de euros, para 1758 milhões de euros. A EDP Renováveis destaca o impacto positivo de 198 milhões de euros (em comparação com 2020) da capacidade adicional, em conjunto com o maior preço médio de venda (+33 milhões de euros face a 2020).

Por sua vez, a dívida líquida da empresa reduziu 15% face a 2020, para 2935 milhões de euros. Em matéria de investimentos, o ano de 2021 foi ainda bastante positivo para a companhia, tendo aumentado 31% na Europa, 17% na América do Norte e 21% na América Latina.

O preço médio de venda aumentou 1% em termos homólogos, “devido a maiores preços no resto da Europa e Brasil, parcialmente neutralizado pela nova capacidade, o mix do portfólio espanhol e o impacto das coberturas regulatórias e financeiras em Espanha”, justifica o braço das renováveis da EDP.

Já as vendas de eletricidade e outros produtos aumentaram 3%, impulsionadas sobretudo pela América Latina (85%), seguida da América do Norte (13%) e da Europa (12%).

No final do ano passado, a EDP Renováveis contava nos seus quadros com 2150 colaboradores, mais 24% face a 2020, ano em que tinha 1735 funcionários.