Quase 25 mil pessoas receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal administrou nas últimas 24 horas mais 24.907 doses de reforço da vacina contra a Covid-19, elevando para 5.735.632 as pessoas com a vacinação reforçada no país, adiantou esta quarta-feira a Direção Geral da Saúde (DGS) através do seu amis recente relatório.

Já no que toca à vacinação primária, foram vacinadas mais 1.877 pessoas - num total de 8.881.701 portugueses com a vacinação completa - sendo que, relativamente à faixa etária dos 5 aos 11 anos, há mais uma criança com o esquema vacinal completo, sendo por isso 80.154, e mais quatro iniciaram o processo de vacinação - estando 327.925 nesta fase.

Há ainda mais 969 pessoas vacinadas contra a gripe, sendo 2.591.264 desde o início da campanha de vacinação.

No total, foram administradas nas últimas 24 horas mas 27.756 vacinas contra a covid-19 e contra a gripe.

Neste momento a população com mais reforço na vacinação é a faixa etária dos 70 aos 79 anos com 930.490 pessoas 'reforçadas' (97%). Segue-se a faixa dos 80 ou mais anos com 619.805 vacinados com as três doses (94%), a dos 60 aos 69 anos com 1.133.659 reforçados (90%).

Já entre os 50 e os 59 foram vacinadas com a dose de reforço 1.119.239 pessoas (79%), dos 40 aos 49 foram 943.347 (63%), dos 30 aos 39 anos foram 541.270 (38%) e, por fim, dos 18 aos 29 anos vacinaram-se mais 447.821 (36%) cidadãos com o reforço.