Zach Avery condenado a 20 anos de prisão devido a esquema milionário em pirâmide

O ator Zachary Joseph Horwitz, mais conhecido por Zach Avery foi condenado a 20 anos de prisão depois de ter criado um “esquema em pirâmide” no qual lucrou 570 milhões de euros.

O artista de 35 anos, terá ainda de pagar 200 milhões de euros em indemnizações. Em tribunal, Avery admitiu ter-se “perdido”, descrevendo-se como “um homem com falhas e destroçado”.

O caso remonta a 2014, quando o ator angariou potenciais clientes dizendo que “tinha fortes ligações na indústria do entretenimento que lhe permitiriam adquirir os direitos de distribuição de vários filmes no estrangeiro e posteriormente licenciá-los a plataformas como a Netflix ou a HBO”.

Contudo, o dinheiro que ganhava servia para que este mantivesse um estilo de vida luxuoso. O tribunal relatou festas privadas em Las Vegas, alugueres de iates, e ainda a posse de uma mansão no valor de cinco milhões de euros.

A acusação alega que o artista “liderou o maior esquema em pirâmide da história” de Los Angeles.

Horwitz participou em filmes como “O Corvo Branco”, em 2018, ‘biopic’ de Rudolf Nureyev, “Hell Is Where the Home Is”, em 2019 e “Last Moment of Clarity”, no ano passado, onde conseguiu o papel de protagonista, juntamente com Brian Cox e Samara Weaving.