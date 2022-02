Artigos de Van Gogh foram removidos de uma galeria por serem considerados "insensíveis"

A galeria de arte Courtauld, situada na Somerset House, em Londres, acabou por remover alguns objetos relacionados com a exposição 'Van Gogh. Auto-retratos' da sua loja de souvenirs, após estes terem sido duramente criticados por “menosprezarem a saúde mental”.

Num comunicado enviado à CNN, a galeria reconheceu as "preocupações levantadas sobre um pequeno número de itens disponíveis na loja e no site online da The Courtauld Gallery": "O Courtauld leva a saúde mental extremamente a sério. Nunca foi a intenção do Courtauld demonstrar uma atitude insensível quanto a esse importante assunto ao vender estes itens", lê-se no comunicado.

"Os itens em questão são uma pequena fração dos disponibilizados como parte da coleção da exposição. Diante destas preocupações, os itens não serão mais vendidos nas nossas lojas", anunciou o documento.

A onda de contestação surgiu devido a alguns produtos considerados “ofensivos”. Num comentário realizado nas redes sociais, um internauta escreveu: "Auto-retratos de Van Gogh de cair o queixo no Courtauld. Quanto ao conteúdo da loja de presentes, não tenho certeza se era isto que ele queria".

O objeto de que mais se fala é uma borracha em forma de orelha, aludindo ao facto do pintor ter cortado a orelha esquerda por motivos de saúde mental.

Além disso, segundo o Daily Mail, outro dos objetos era uma pequena barra de sabão, com o valor de oito euros, vendida como ideal para "o artista torturado que gosta de bolhas fofas". Uma outra que ainda se encontra à venda é um "kit de primeiros socorros emocionais" de 19 euros para "20 principais situações psicológicas".

Apesar de não terem sido confirmados os itens que foram retirados, a borracha já não se encontra disponível na loja online.

Recorde-se que Vicent Van Gogh esteve um ano no hospital psiquiátrico Saint-Paul de Mausole, em Saint-Remy, na França e em 1890, aos 37 anos, suicidou-se, dando um tiro em si mesmo.