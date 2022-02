Quarteira. Homem morre esfaqueado na rua

Um homem morreu esfaqueado na tarde desta quarta-feira numa rua em Quarteira, no Algarve.

Apesar de terem sido realizadas manobras de reanimação, a vítima não resistiu aos ferimentos, escreve o Jornal de Notícias.

O agressor está em fuga.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, a vítima foi socorrida no local pelo INEM mas o óbito foi "declarado no local", disse fonte da GNR.

A Polícia Judiciária foi já colocada a par do incidente.