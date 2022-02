Família da diretora de fotografia alvejada no cenário do filme 'Rust' apresenta queixa contra Alec Baldwin

A família da diretora de fotografia Halyna Hutchins morta pelo disparo acidental de um revólver, no cenário do filme 'Rust', apresentou uma queixa na terça-feira contra o ator Alec Baldwin, ao alegar danos “substanciais”, anunciaram os advogados. A denúncia foi apresentada no estado norte-americano do Novo México, onde ocorreu o acidente mortal.

Recorde-se que no cenário, em Santa Fé, no Novo México, em 21 de outubro de 2021, o ator estava a manusear um revólver enquanto trabalhava numa cena com Halyna Hutchins. A arma foi apresentada como inofensiva, porque deveria conter apenas munições falsas, mas o tiro foi disparado e feriu mortalmente a cineasta de 42 anos.

Brian Panish, que representa o marido e o filho de Halyna Hutchins, questionou o “comportamento perigoso” de Alec Baldwin, numa conferência de imprensa, ao acusar também as medidas de redução de custos decididas pelo ator e outros produtores do ‘western’ de baixo orçamento de terem contribuído negativamente para a morte de Halyna Hutchins.

A defesa da família enumerou uma lista, na qual identificava “pelo menos 15 critérios” vigentes na indústria cinematográfica que foram ignorados no cenário do filme “Rust” pela produção.

Para Brian Panish, deveria ter sido usado um revólver falso em vez de uma arma operacional, além de que não havia ninguém qualificado para manusear armas de fogo no momento do acidente.

Por último, a defesa ainda lamentou o facto de a equipa não estar apetrechada com equipamentos de proteção, como é o caso durante as filmagens de algumas cenas que exigem o disparo de cartuchos de brincar.

Interrogado sobre o valor da indemnização que família pede, o advogado disse que considerava, juntamente com a família, ser uma quantia "substancial”.

Note-se que a esta queixa junta-se a muitos outros processos civis já iniciados nos últimos meses por membros da equipa de filmagem.

Em novembro, o chefe de iluminação Serge Svetnoy apresentou uma queixa por “negligência” contra o ator, a produção e o armeiro, Hannah Gutierrez-Reed. Este último apresentou queixa no mês passado contra o homem que forneceu a munição usada no cenário, acusando-o de ter deixado uma bala real no meio de cartuchos falsos. Ainda está a decorrer uma investigação criminal para apurar os factos deste processo.

Ainda assim, as autoridades policiais continuam a tentar descobrir como é que a munição verdadeira foi encontrada no cenário, o que em teoria é proibido.

Até à data, não foram efetuadas quaisquer detenções neste caso, mas não se exclui o processo penal em caso de apuramento de responsabilidades, apontaram os serviços do procurador de Santa Fé pouco depois da tragédia.

Alec Baldwin disse, numa entrevista ao canal de televisão ABC, que não se sentia culpado nem mesmo “responsável” pela morte de Halyna Hutchins, ao garantir que a diretora de fotografia havia pedido que ele apontasse o revólver na sua direção, alegadamente completamente parado.