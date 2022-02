"Pecado é aquilo que prejudica os outros e não aquilo que desejo"

“Já senti muita culpa por ter certos pensamentos e atitudes em relação ao sexo e alguma foi por ser católica e crescer a ouvir ideias de católicos sobre o assunto. Nem foi bem ouvir porque ninguém fala abertamente do assunto, mas sim subentender”, começa por desabafar Paula Félix Machado, de 48 anos, em declarações ao i. “Isto aconteceu muito mais na adolescência porque achava que era pecado e que Deus me ia castigar se fizesse alguma coisa”.

Mais de três décadas depois, recorda como “evitava ceder a beijos, amassos” e assume que “sexo então nem pensar”. “Às vezes cedia e pedia desculpa a rezar, prometendo que não voltaria sequer a pensar nisto. É claro que não conseguia”, avança, acrescentando que tinha a perceção de que “era grave” não ir ao encontro das crenças que lhe haviam sido transmitidas e incutidas e, por isso, culpabilizava-se. “A minha mãe dizia que era algo de que não se falava porque as pessoas já sabiam e não precisavam de aprender e com o meu pai o assunto nem sequer existia”.

Aos 18 anos, teve relações sexuais pela primeira vez, mas admite que se tivesse seguido o seu instinto, tal teria acontecido três anos antes. Isto é, “sem a culpa católica”. “Os meus pais são católicos. Agora, o meu pai é praticante e a minha mãe nem por isso. Mas já houve alturas em que ela era mais crente do que o meu pai e depois essas fases foram alternando. A irmã mais nova do meu pai já foi freira e agora pertence a uma ordem”, sublinha, adiantando que os progenitores “não souberam nem descobriram” quando foi a sua “primeira vez”.

No entanto, decidiu ir viver com o namorado. “Eu não quis casar por opção e fui viver com ele. As minhas tias pressionaram-me para casar porque, afinal, fui das poucas primas – e também do meu círculo de amizades – a não casar pela Igreja. Para mim, a festa do casamento causava muita ansiedade, mas nos primeiros tempos senti culpa por não sermos casados e vivermos juntos”, lembra, reconhecendo que se conheceu melhor durante estes 13 anos e sentiu “desejos e fantasias”. Porém, continuou calada. “Nem me atrevia a dizê-los por, devido à minha educação católica, achar que não eram decentes. Penso que as coisas estão a mudar hoje em dia. E ainda bem”.

“De vez em quando, há uma vozinha da consciência que me diz, se acontecer alguma coisa menos boa, que foi um castigo por ter sentido prazer”, contudo, Paula sente-se “mais livre” e de “consciência tranquila” por ser quem é.

“Raramente me sinto mal com algo graças, também, a uma Internet que nos põe em contacto com mulheres de cabeça livre. Como a psicóloga Tânia Graça, por exemplo”. “Tento pensar que pecado é algo que prejudica os outros e não aquilo que desejo ou sinto. Vou desabafando com amigas que têm ‘vidas’ parecidas. Ou seja, não me julgam”.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.