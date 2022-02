Rodoviária de Lisboa. Trabalhadores fazem greve de 24 horas em março

Os trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (RL) vão realizar uma greve de 24 horas no mês de março, dia 4, para reivindicar melhorias salariais. Esta será a décima paralisação que os motoristas da RL realizam desde julho de 2021.

“Vamos fazer novamente greve dia 04 e prolongar a greve ao trabalho extraordinário durante esse mês. Isto continua na mesma e a administração não cede e não está minimamente preocupada com aquilo que está a acontecer”, referiu à Agência Lusa o presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (SITRL), João Casimiro.

Para “compensar a subida do salário mínimo”, os trabalhadores querem um aumento salarial para os 750 euros. “Não estamos a pedir nenhuma fortuna. Estamos a exigir ou a pedir 45 euros acima do ordenado mínimo nacional. Achamos que não é nada por aí além para o trabalho que nós temos. Não percebemos o porquê de a empresa não estar a aceitar as nossas reivindicações”, apontou. O ordenado médio de um trabalhador da RL é de cerca de 700 euros (brutos), enquanto o ordenado mínimo nacional é de 705 euros.

Cada vez mais motoristas da RL estão a ambandonar a empresa, indo para outros do setor que “pagam muito melhor” e para as dificuldades de recrutamento.