Disponível autoagendamento para crianças dos 5 aos 11 anos

Já é possível fazer o autoagendamento para a administração da primeira dose da vacina contra a covid-19 nas crianças dos 5 aos 11 anos.

Segundo um comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), esta terça-feira divulgado, o processo de vacinação irá decorrer “no sábado, dia 19 de fevereiro, na parte da manhã, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes”.

Ao mesmo tempo “irá decorrer a administração de segundas doses pediátricas a crianças elegíveis a quem não tenha sido possível administrar a vacina nos dias 5 e 6 de fevereiro, sendo que, neste caso, o agendamento é feito centralmente através de SMS (2424)”.