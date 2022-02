Estados Unidos apelam a cidadãos norte-americanos que abandonem a Bielorrússia

Este aviso foi publicado no mesmo dia em que os Estados Unidos transferiram a sua embaixada de Kiev para a cidade de Lviv, na região ocidental da Ucrânia e que faz fronteira com a Polónia, sublinhando o "aumento espetacular" do destacamento das forças russas na fronteira.