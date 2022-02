Big Brother. Um debate sobre violência no namoro

Não é fácil ficar meses fechado numa casa onde se é vigiado 24 horas por dia. Até aí, parece haver um consenso. E só quem se predispõe a entrar no “jogo” dos reality shows sabe o motivo pelo qual vai, as dificuldades que enfrenta e o que espera encontrar ou receber.

A partir do momento em que a porta se fecha, todos os “olhos” se abrem para acompanhar, conhecer e comentar as dinâmicas daquela que é considerada “a casa mais vigiada do país”. Mas e se, de repente, até os que abominam o Big Brother começassem a falar sobre ele? E se Portugal inteiro tivesse uma opinião relativamente a um dos jogadores? E se, a realidade entrasse no jogo e aquilo que é um programa de televisão se tornasse centro de debate de um dos temas mais importantes nos dias de hoje: a violência doméstica?

Na última semana têm sido muitas as partilhas e denúncias nas redes sociais de que Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting e um dos concorrentes do Big Brother Famosos, tem tido comportamentos violentos e abusivos para com Liliana Almeida, ex-membro do grupo musical Nonstop. Bruno e Liliana conheceram-se no programa da TVI, e à aproximação entre ambos seguiu-se um percurso marcado por uma grande instabilidade.

Tanto colegas da casa, como espectadores e comentadores têm, ao longo dos meses, alertado para situações “não-saudáveis” entre os dois e a “bolha” explodiu este domingo, depois de a Comissão para a Igualdade de Género (CIG) apresentar uma queixa ao Ministério Público contra o também gestor por violência doméstica, instando a estação para que o retirasse do programa “com urgência”.

As acusações As imagens mais divulgadas e partilhadas dizem respeito a uma situação em que Bruno de Carvalho foi alegadamente violento para a cantora. Nela, o ex-presidente do Sporting agarrou-lhe no rosto com alguma “brutalidade”, de forma a conseguir dar-lhe um beijo, enquanto Liliana se inclina para trás.

