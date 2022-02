Pentágono diz que Rússia reforçou posição militar na fronteira

A Rússia reforçou mais uma vez a sua força militar junta da fronteira com a Ucrânia no fim de semana passado, informou esta segunda-feira o porta-voz do Pentágo.

John Kirby, porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano, disse também que o Presidente russo "tem amplas capacidades à sua disposição", já que Vladimir Putin “continua a enviar forças adicionais ao longo da fronteira com a Ucrânia, inclusivamente no fim de semana”, admitindo úm número superior aos 100.000 soldados russos na região.

"Não é apenas uma questão de números. São as capacidades de armamento (...) que vão desde veículos blindados a unidades de infantaria, passando por forças especiais, os ciberataques ou mesmo defesa aérea e antimísseis", disse Kirby.

Note-se que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciou esta segunda-feira o fim de parte das manobras militares conjuntas com a Bielorrússia, junto das fronteiras da Ucrânia, que têm servido para alimentar a especulação sobre a iminência de uma invasão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, considerou, por outro lado, possível uma solução diplomática para a crise na Ucrânia, propondo mesmo “prolongar e ampliar” o diálogo, dando um sinal de maior abertura.

O porta-voz do Pentágono salientou, contudo, que Putin mantém intactas todas as capacidades para lançar “a qualquer momento” uma “grande ofensiva militar convencional na Ucrânia”, ou mesmo um ataque menor, para desestabilizar o país.