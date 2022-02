Mutualista Montegio Geral. Eleição de presidente da Assembleia na 6.ªfeira

A votação para presidente da Mesa da Assembleia de Representantes da Associação Mutualista Montepio Geral terminou empatada e continua esta sexta-feira.

Se a votação voltar a empatar terá voto de qualidade Vítor Melícias, já que foi o primeiro eleito para a Assembleia de Representantes (pela lista A).

Nesse caso, tudo indica que Vítor Melícias escolha Edmundo Martinho para o cargo.

A Assembleia de Representantes é o novo órgão associativo da Associação Mutualista Montepio Geral, sendo os seus 30 membros eleitos pelo método de Hondt. É neste órgão que são debatidos e votados documentos fundamentais da vida da mutualista Montepio (que até à mudança de estatutos tinham de ir a Assembleia Geral).

Nas eleições de dezembro para os órgãos sociais da Mutualista Montepio, a lista A obteve 47,31% dos votos para a Assembleia de Representantes (11.362 dos 24.016 votos expressos), a lista D 24,23% dos votos, a lista C 16,23% e a lista B 10,06% dos votos.

Assim, a lista A elegeu 15 membros para a Assembleia de Representantes (o primeiro eleito foi Vítor Melícias, padre), a lista D sete representantes (o primeiro eleito foi Conceição Zagalo, gestora), a lista C cinco representantes (o primeiro eleito foi Ana Drago, socióloga e ex-deputada pelo BE) e a lista B três representantes (o primeiro eleito foi João Costa Pinto, foi vice-governador do Banco de Portugal e presidente da Caixa de Crédito Agrícola).

Contudo, João Costa Pinto (lista B) não pôde tomar posse, uma vez que há a incompatibilidade de ser presidente do banco da Fundação Oriente (Banco Português de Gestão). O primeiro representante da lista B é, assim, José Nogueira.

As eleições de dezembro passado da Associação Mutualista Montepio Geral elegeram Virgílio Lima como presidente até 2025.

Virgílio Lima já era presidente da mutualista desde 2019, quando era administrador e sucedeu a Tomás Correia, que saiu envolto em polémica face a investigações a atos de gestão seus pelos supervisores. Contudo, nas eleições de dezembro foi a primeira vez que se apresentou aos associados como candidato a presidente.

Na tomada de posse, em janeiro, o gestor disse que nos próximos anos quer reforçar a relação com as autoridades de supervisão e a tutela. Virgílio Lima falou ainda da baixa participação nas eleições (votaram apenas 24 mil associados de cerca de 500 mil eleitores), considerando que também são objetivos do seu mandato "uma forte dinamização associativa" e "renovação natural dos associados".

Quanto às outras listas que concorreram ao ato eleitoral de dezembro, a lista D, que tinha como candidato a presidente Pedro Alves (atual presidente executivo do Montepio Crédito e administrador não executivo do Banco Montepio), obteve 24,33% dos votos, a lista C, liderada por Eugénio Rosa (economista), teve 15,47%, e a lista B, liderada por Pedro Corte Real (professor do departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa), obteve 10,11% dos votos.