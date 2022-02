Covid-19: Número diário de novos casos continua a descer. Rt e incidência em queda

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 8.463 novos casos de covid-19 e 35 mortes associadas à doença. Sublinhe-se que este é o número de casos diários mais baixo desde 27 de dezembro, quando foram reportados 6.334 casos. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, elevam para 3.093.723 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 20.565 as vítimas mortais.

O Norte reportou o maior número de novos casos: 2.764. Segue-se imediatamente Lisboa e Vale do Tejo, com 2.529 infeções. No Centro há 1.333 casos, no Algarve 680 e no Alentejo 313. Quanto às regiões autónomas, a Madeira reportou 474 novas infeções e os Açores 370.

Dos 35 óbitos, 16 ocorreram no Norte, 11 na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, dois no Alentejo e dois no Algarve. Nas ilhas não se registou qualquer morte associada à doença nas últimas 24 horas.

Já o número de internamentos aumentou pelo segundo dia consecutivo. Há agora 2.364 doentes covid nos hospitais portugueses, mais 66 do que no último balanço. Destes, 148 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos sete do que no último boletim.

Por outro lado, mais 29.289 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando para 2.524.291 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 548.867 casos ativos no país, menos 20.861 do que ontem, e as autoridades de saúde têm neste momento 589.289 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta segunda-feira revelando, mais uma vez, uma descida da incidência e um consecutivo decréscimo do índice de transmissibilidade (Rt).

A incidência nacional é agora de 4989,6 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na sexta-feira, era de 6099,6 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 5,000 casos de infeção e era de 6133,0 casos. Já o Rt é de 0,81 a nível nacional e de 0.80 no continente. Na sexta-feira era de 0,88 em ambos os casos.