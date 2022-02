Festival de Teatro Deniz-Jacinto de volta com edição escolar

O Festival de Teatro Deniz-Jacinto, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, regressa este ano com uma edição escolar, de dia 17 a dia 25, onde serão interpretadas várias obras do Plano Nacional de Leitura.

“A pandemia obrigou a não fazer a edição de 2021 e esta [a edição de 2022] vamos fazê-la num método diferente, de uma forma diferente, embora com uma característica especial, que por si só justifica, que é uma edição escolar”, disse Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal, ontem, na apresentação do festival, que decorreu na Escola Secundária Fernando Namora, em Condeixa-a-Nova.

Depois de um ano de ausência, as encenações de obras ligadas ao Plano Nacional de Leitura vão chegar ao palco do Cine-Teatro de Condeixa-a-Nova, num programa que começa no dia 17 deste mês, com Os Maias, obra interpretada pela companhia ETCetera Teatro, às 10h30.

A pandemia da covid-19 obrigou a edição deste ano do Festival de Teatro Deniz-Jacinto a encontrar um novo modelo, dirigido às turmas desde o pré-escolar ao secundário do concelho de Condeixa-a-Nova.

A nível de programação, e depois de Os Maias no dia 10, segue-se a peça O Príncipe Nabo, da companhia “Cri’Arte”, no dia 18, pelas 10h30 e pelas 14h30. Já no dia 21, é a vez da encenação de O Ano da Morte de Ricardo Reis, da companhia ETCetera Teatro, pelas 10h30.

Dia 22 é a vez de Alice no País das Maravilhas, pela companhia ADN de Palco, com duas sessões às 10h30 e às 14h30, e Aquilo que os olhos Veem ou o Adamastor e o Auto da Barca do Inferno, da companhia ETCetera Teatro, no dia 24, às 10h30 e às 14h30. Finalmente, para fechar o cartaz do festival, a peça Leandro, Rei da Helíria, da companhia ETCetera Teatro, estará em palco em duas sessões às 10h30 e às 14h30.

O festival, que conta com um investimento de cerca de 20 mil euros, é gratuito e decorre em horário escolar, estando garantido o transporte dos alunos para o Cine-Teatro de Condeixa-a-Nova.

A pandemia obrigou a este novo modelo, mas “para o ano, evidentemente, o Festival de Teatro Deniz-Jacinto se as condições assim o permitirem, volta aos moldes normais, sem prejuízo desta experiência poder também nos levar a fazer sempre alguma coisa direcionada para o público escolar”, explicou o autarca, citado pela Lusa, acrescentando que “provavelmente, para o ano vamos ter aqui sempre algum cheirinho desta edição escolar”.