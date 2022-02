Site e emissão televisiva do jornal A Bola em baixo devido a um "colapso no sistema"

O Jornal A Bola e o canal de televisão A Bola TV foram, na noite desta sexta-feira, alvo de "um colapso no sistema", de modo a impedir o funcionamento do site e da emissão.

"Informa se os leitores que por volta das 21H desta sexta-feira, existiu um colapso no sistema que nos impede de continuar a nossa missão de informar, tanto através do site e em A BOLA TV. Continuamos a tentar resolver o problema. Agradecemos a compreensão e pedimos desculpa", escreveu o órgão de comunicação na página oficial da rede social Twitter.

Segundo o diretor do jornal, Vítor Serpa, disse à CNN Portugal, o sistema ficou em baixo logo ao início da noite, antes do jogo entre FC Porto e Sporting terminar. O jornal desportivo ainda está descobrir as razões por detrás deste colapso e ainda não há indicações de quando é que esta situação poderá ficar resolvida.