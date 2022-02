Site e emissão televisiva do jornal A Bola de volta depois de falha na eletricidade

O "colapso" no sistema do jornal desportivo A Bola, que travou site e emissão televisiva, foi provocado, na noite desta sexta-feira, por uma falha de eletricidade, confirmou o diretor-geral daquele órgão de comunicação social, Ricardo Quaresma, à agência Lusa.

"Foi uma falha de eletricidade que deitou o sistema abaixo. Estamos agora a voltar. Não deve faltar muito para estarmos operacionais outra vez", disse, pondo de parte a possibilidade de ataque informático. Neste momento, tanto o site como a emissão já estão de novo no ar.

O site e o canal de televisão do jornal encontravam-se desde as 21h00 em baixo, segundo escreveu o órgão de comunicação social na sua conta do Twitter.

"Informa se os leitores que por volta das 21H desta sexta-feira, existiu um colapso no sistema que nos impede de continuar a nossa missão de informar, tanto através do site e em A BOLA TV. Continuamos a tentar resolver o problema. Agradecemos a compreensão e pedimos desculpa", escreveu o órgão de comunicação na página oficial da rede social Twitter.