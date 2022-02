Buscas por jovem ucraniano suspensas a partir desta sexta-feira na praia do Canidelo

As buscas para encontrar o jovem bailarino ucraniano que desapareceu na terça-feira, no mar da praia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia, estão suspensas a partir desta sexta-feira, confirmou o comandante da Capitania do Porto do Douro, Rui Santos Amaral.

"As buscas terminaram hoje ao pôr do sol e, doravante, estão suspensas, a não ser que haja algum indício ou facto que indique podermos vir a encontrar o corpo", revelou o responsável da capitania à agência Lusa, ao explicar que, depois de hoje, as buscas perderam o caráter de permanência e vão passar a haver apenas "ações de patrulhamento de rotina".

"Hoje esteve uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Douro e dois elementos da Polícia Marítima", indicou Rui Santos Amaral.

Ainda assim, mesmo com a alteração de procedimento, o comandante continua a acreditar que o corpo vai aparecer "durante os próximos dias".

"Estou convencido que o corpo há de aparecer e dar à costa. Pelo que as pessoas relataram eu diria que o corpo estará preso a uma rocha e, mais cedo ou mais tarde, é possível que o mar o devolva à praia", apontou o comandante.

Recorde-se que, na terça-feira, dois jovens de nacionalidade ucraniana estariam a banhos quando ficaram em dificuldades na água, tendo um deles sido socorrido por surfistas e o outro continua desaparecido.