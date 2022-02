PSD vai apresentar queixa crime pelos votos de emigrantes anulados

O PSD irá apresentar uma queixa crime no Ministério Público (MP) devido ao processo de contagem dos votos da emigração, anunciou o líder do partido, Rui Rio, em conferência de imprensa.

Em causa está a mistura de votos que não se faziam acompanhar por cópia do Cartão de Cidadão com votos considerados válidos.

"Isto é inadmissível, principalmente, porque há dois anos, nas últimas eleições legislativas, aconteceu, precisamente a mesma coisa", recordou Rui Rio ao final da tarde na sede distrital do PSD, no Porto.

Recorde-se que a lei eleitoral obriga a que os votos de emigrantes sejam acompanhados pela cópia do documento de identificação, caso contrário, o voto é considerado inválido, como aconteceu com os 157 mil votos de emigrantes nas eleições legislativas do passado dia 30 de janeiro.