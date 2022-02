Tensão continua: Rússia e Bielorrússia dão início a exercícios militares perto da fronteira com Ucrânia

Rússia e Bielorrússia iniciaram esta quinta-feira exercícios militares em conjunto perto da fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia, que contam com pelo menos 30.000 soldados russos e todas as forças armadas bielorrusas.

Grande parte do equipamento para os exercícios percorreu milhares de quilómetros através da Rússia. O Ministério da Defesa do país afirmou que um dos seus sistemas de defesa antimísseis S-400 tinha sido ativado na Bielorrússia, perto da fronteira com a Ucrânia.

Entretanto, Kiev já respondeu às ameaças, com a realização de exercícios militares, na mesma altura em que se abre a possibilidade de mais uma guerra civil no leste da Ucrânia.

“Continuamos a observar, inclusive nas últimas 24 horas, capacidades suplementares a chegar de outras regiões da Rússia em direção à fronteira da Ucrânia e da Bielorrússia”, afirmou o porta-voz do Pentágono dos EUA, John Kirby, em declarações ao Times, na quinta-feira.