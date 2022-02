Paulo Sousa é chamado de "burro" por adeptos do Flamengo, mas desvaloriza: "Têm muita paixão"

Apesar de o Flamengo de Paulo Sousa ter regressado às vitórias frente ao Audax, o técnico português acabou por ser alvo de críticas durante o encontro.

Já no final do jogo, e confrontado com os insultos que teve de ouvir, nomeadamente o facto de os adeptos o terem apelidado de “burro”, Paulo Sousa desvalorizou o assunto.

“Os adeptos têm muita paixão, sabemos que as coisas acontecem há anos com treinadores e jogadores. Conforme ganhamos, idolatram-te, metem-te lá em cima. E outras vezes criticam-te”, disse.

“Isso faz parte do nosso dia-a-dia. E são eles que acabam por ter sempre razão porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles levam a que sejam diferentes hoje e amanhã”, rematou.