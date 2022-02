Montemor-o-Velho. GNR apreende armas a homem que agredia a mulher há 30 anos

A GNR apreendeu, no passado dia 9 de fevereiro, armas e munições, no âmbito de um processo por violência doméstica, no concelho de Montemor-o-Velho.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança revela que, na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o agressor, de 53 anos, infligiu à vítima, a sua companheira de 50 anos, “violência física e psicológica ao longo de 30 anos de casamento”.

“No decorrer das diligências de inquérito e face à suspeita de que o agressor era detentor de armas de fogo, e no âmbito das medidas cautelares de proteção à vítima, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outro em viatura”, refere a mesma nota, que informa que foi apreendida uma arma de salva, uma soqueira metálica e 29 munições.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Montemor-o-Velho.