Homem que roubava vítimas que conhecia em aplicação de encontros fica em prisão preventiva

A PSP deteve, no passado dia 5 de fevereiro, um homem, de 34 anos, suspeito de vários crimes de roubo.

Num comunicado partilhado através das redes sociais, esta quinta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) revela que o suspeito estabelecia contacto com as vítimas através de uma aplicação de encontros online.

“Nesta aplicação virtual, o detido conquistava a confiança da vitimas através de largos períodos de conversação e troca de contactos pessoais com o objetivo de convencer as vítimas a marcar encontros presenciais nas residências destas”, lê-se.

Ao chegar à residência das vítimas, o detido, munido de uma arma branca, “ameaçava-as e roubava dinheiro”, tendo, em algumas ocasiões, roubado os seus telemóveis.

“Foi possível estabelecer a ligação do detido a, pelo menos, oito crimes de roubo na cidade de Lisboa só no último mês de janeiro. Durante as diligências de recolha de prova, foi realizada uma busca domiciliária à residência do detido, tendo sido possível apreender uma das armas brancas utilizadas nos ilícitos”, informa a PSP.

O detido, sem antecedentes criminais por esta tipologia criminal, foi presente na quarta-feira à autoridade judiciária, no Tribunal de Comarca de Lisboa, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A PSP aconselha os utilizadores de plataformas de encontros online a nunca partilhar informações pessoais com desconhecidos, “como a sua morada de casa, do emprego ou pormenores sobre a sua rotina diária”, a privilegiar uma conversa por videochamada antes do primeiro encontro presencial, além de, nas primeiras vezes, marcar encontros em locais públicos.