Golfe. Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo no arranque do Challenge Tour 2022

Os dois portugueses de 30 anos, que hoje atuaram no Montagu Course, necessitam de jogar bem melhor nos próximos dois dias para poderem apurar-se para a última volta deste torneio de 347.400 euros em prémios monetários. Amanhã irão jogar no Outeniqua Course e no Sábado testarão o mais difícil The Links Course.

Ferreira, nascido e residente no Zimbabué, fez 5 birdies mas não conseguiu melhor do que uma volta de 73 pancadas, 1 acima do Par, para ficar no grupo dos 120.º classificados entre 162 participantes.

Figueiredo, profissional da Quinta do Peru Golf & Country Club, em Azeitão, somou 4 birdies e concluiu a primeira volta no grupo dos 131.º classificados, com 74 (+2).

O cut provisório está fixado em 2 pancadas abaixo do Par.

O Dimension Data Pro-Am realiza-se no Fancourt Golf Estate desde 2010, depois de ter nascido em 1996 em Sun City.

Integra o Sunshine Tour, a primeira divisão sul-africana, mas em 1996 e 1997 ainda fez parte do European Tour. Agora, desde 2020, é uma das sete etapas sul-africanas do Challenge Tour.

Trata-se do Pro-Am mais famoso da África do Sul, no qual cada profissional joga durante três voltas com o mesmo amador, sempre em campos diferentes, havendo uma classificação por equipas e outra individual. A última volta é jogada no Montagu Course.

Pedro Figueiredo está a jogar o seu primeiro torneio do ano e do Challenge Tour, mas de certa forma, até poderá ser entendido como o segundo da temporada, dado ter competido no Joburg Open em novembro, uma prova do DP World Tour, onde falhou o cut.

Já Ferreira está a disputar o seu quinto torneio do Sunshine Tour desde novembro. Vem de um 36.º lugar (+3) na Final do circuito Vodacom Origins of Golf e é o atual 54.º classificado na Ordem de Mérito do Sunshine Tour de 2021/2022.

O 27.º Dimenson Data Pro-Am é coliderado pelo neo-zelandês Daniel Hillier e pelo francês Adrien Saddier, com 9 pancadas abaixo do Par.

Hillier fez 64 pancadas no The Links Course (Par-73), enquanto Saddier somou 63 no Outeniqua Course (Par-72).

O Dimension Data Pro-Am é o primeiro de 30 torneios do Challenge Tour de 2022, onde se insere o Open de Portugal at Royal Óbidos, de 15 a 18 de setembro.