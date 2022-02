Rio não concorda que Iniciativa Liberal se sente entre o PS e o PSD no Parlamento

Depois de a Iniciativa Liberal revelar que pediu para mudar de lugar no hemiciclo do Parlamento e sentar-se mais ao centro, entre o PS e o PSD, Rui Rio veio dizer que não concorda com a reivindicação do partido liderado por João Cotrim de Figueiredo, referindo mesmo que é algo próximo de uma “brincadeira de mau gosto”.

Para o presidente dos sociais-democratas, é “absolutamente indiscutível” que a “Iniciativa Liberal se situa à direita do PSD, que é um Partido Social Democrata”.

Rio defende que a IL é um “partido que defende a privatização forte da economia” e de entidades como a “Caixa Geral de Depósitos, a RTP, o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social”. Ou seja, “precisamente o contrário do PCP, que defende a nacionalização disso tudo”. Algo que leva Rio a não aceitar o pedido feito pelos liberais“ de forma nenhuma”.