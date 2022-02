Costa convoca reunião da Comissão Nacional do PS para terça-feira

António Costa convocou para terça-feira uma reunião da Comissão Política do PS.

Segundo a agência Lusa, quite teve acesso à convocatória, a Comissão Política do PS vai analisar os resultados das eleições legislativas, que o partido venceu com maioria absoluta, além de realizar uma “avaliação” da situação política do país.

Sublinhe-se que a reunião convocada pelo secretário-geral do PS antecede os processos de eleição do novo líder parlamentar do partido, além da escolha do sucessor de Ferro Rodrigues na presidência da Assembleia da República.