Preços da luz e gás crescem 25% no espaço de um ano na União Europeia

Entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, o preço de importação de energia na zona euro mais do que duplicou: 115%. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat que diz que os preços da energia aumentaram quase três quartos (73%).

Assim, explica, os preços ao consumidor de eletricidade, gás e outros combustíveis cresceram 25% no prazo de um ano.

“Esta evolução contrasta fortemente com a relativa estabilidade dos preços de importação de energia entre 2010 e 2019 (em 2020, os preços caíram 31%) e o aumento anual relativamente baixo dos preços no produtor doméstico de energia de 0,9% entre 2010 e 2019 (em 2020, os preços do produtor de energia caíram quase 10%)”, detalha o gabinete de estatística europeu.

E garante que o desenvolvimento recente é “sem precedentes”. Para o Eurostat, “os preços de importação de energia, embora bastante voláteis, não mudaram mais do que cerca de 30% durante um ano no passado”, enquanto “os preços ao produtor doméstico não variaram mais do que cerca de 10% ao ano”.