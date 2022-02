Remuneração bruta mensal média dos portugueses sobe 3,4% para 1361 euros em 2021

A remuneração bruta mensal média por trabalhador cresceu 3,4% em 2021 face ao ano anterior para os 1361 euros. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz que a componente regular aumento 3,1% para os 1106 euros e remuneração base cresceu 3% para os 1039 euros.

Fazendo as contas apenas ao último trimestre do ano passado, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador cresceu 1,9% em relação ao mesmo período de 2020, para 1507 euros. “Tanto a componente regular daquela remuneração, como a remuneração base subiram 2,3%, atingindo, respetivamente, 1103 e 1036 euros”, acrescenta o gabinete de estatística.

E acrescenta que, em termos reais, tendo como referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, as remunerações médias total e regular por trabalhador diminuíram 0,5% e 0,1%, respetivamente, e a remuneração base manteve-se inalterada. “Estes resultados abrangem 4,3 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações”, explica o INE.

Comparando com 2020, os maiores aumentos nos salários foram observados nas atividades de agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (8%), nas empresas de 1 a 4 trabalhadores (6,1%), no setor privado (2,8%) e nas empresas de Indústria transformadora de baixa tecnologia (4,7%).

Por outro lado, os salários que menos mexeram foram registados nos setores dos transportes e armazenagem (-1,5%), nas empresas de 500 ou mais trabalhadores (-0,9%), no setor das Administrações Públicas (0,0%) e nos serviços de mercado com forte intensidade de conhecimento (-1,2%).