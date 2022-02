A diferença da criança marroquina para as afegãs

É óbvio que também me comovi com a história da criança marroquina, mas doeu-me muito mais ver a realidade afegã, depois dos ‘capitalistas’ terem abandonado aquele povo à sorte dos talibãs.

A vida nunca foi tão determinada pelo ‘direto’, seja televisivo ou pelas redes sociais, e já se sabe que nunca dá bons resultados agir de acordo com os impulsos primários. O fim das centrais a carvão é um ótimo exemplo e ninguém se responsabiliza pelos milhões que estamos a perder ao comprar essa energia a Espanha. Mas a pressão dos amigos dos bóbis e tarecos assim o determinou, esquecendo-se os responsáveis máximos de se fazer um estudo em toda a sua dimensão, que provaria facilmente que era um enorme erro acabarmos com essa fonte de energia de uma dia para o outro.

Os portugueses, à semelhança do resto mundo, emocionam-se com o que veem em direto. Atentemos no caso da criança marroquina que caiu a um poço, tendo morrido ao fim de uns dias, depois de boa parte do planeta ter ficado em suspense, esperando um milagre dos bombeiros.

Enquanto as televisões, suponho, do mundo inteiro acompanhavam a tragédia da criança marroquina, no Afeganistão morriam dezenas ou centenas de crianças de frio, fome, além doenças que podiam ser curadas com medicamentos e mais médicos. Tinha visto uma reportagem da Sky News e fiquei indisposto e irritado com tanta impotência, quando aquelas crianças, muitos recém-nascidos, morriam porque não há diretos televisivos. É óbvio que também me comovi com a história da criança marroquina, mas doeu-me muito mais ver a realidade afegã, depois dos ‘capitalistas’ terem abandonado aquele povo à sorte dos talibãs. Creio que muitos devem acreditar que a culpa é dos americanos, pois a cegueira ideológica assim o determina. É impressionante como os talibãs afegãos parecem não ter coração, deixando a sua população a morrer, em nome de um fanatismo impressionante.

O mesmo se passa, por exemplo, no Sudão, onde o verdadeiro racismo e xenofobismo determinam a violação de mulheres, além da morte de boa parte da população.Mas sobre esse verdadeiro racismo, muito pouco se ouve falar. Afinal, não dá em direto.