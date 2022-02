Plymouth, 1977. Quando não mataram a serpente que germinava no ovo

Quando o sorteio mandou que Manchester United e Saint-Étienne se defrontassem logo na primeira eliminatória da Taça das Taças de 1976-77, houve um pouco por toda a Europa que gosta de futebol do bom um suspiro de alguma tristeza misturado com o entusiasmo que tal confronto suscitava. Vendo bem, o clube francês das camisolas verdes deixara um toque de elegância nas suas últimas passagens pela Taça dos Clubes Campeões Europeus, atingindo uma final (perdida para o Bayern de Munique) e, logo em seguida, uma meia-final (perdida para o Liverpool que viria a conquistar o troféu).

O Saint-Étienne é, hoje em dia, notícia pelas piores razões, último classificado do campeonato francês e correndo sérios riscos de tombar nas catacumbas da II Divisão. Também o Manchester United não vive dias de intenso brilhantismo, mesmo tendo recuperado Cristiano Ronaldo para Old Trafford. Mas, na altura, eram conjuntos poderosos capazes de se encararem sem medos e de prometerem um espectáculo do quilé.

Uma nuvem negra, por seu lado, ensombrava o embate entre os dois clubes. Uma nuvem sinistra de hooliganismo que tomara conta dos adeptos do United e faria da primeira mão, no Geoffroy Guichard, um tormento. A serpente germinava dentro do ovo, como escreveu um dia Shakespeare em Júlio César – “And therefore think him as a serpent’s egg/Which hatch’d, would, as his kind grow mischievous/And kill him in the shell...” Os anos que se seguiram fizeram com que esse terrível poder maléfico trouxesse a morte para dentro dos portões do futebol. E a perfídia perseguiu os clubes ingleses por mais de uma década.

Expulsos! Os desacatos de Saint-Étienne (o jogo terminou empatado 1-1) foram de tal forma graves que a UEFA tomou uma medida excepcional: expulsou o Manchester United da prova, apurando o Saint-Étienne para a etapa seguinte. Mas vivíamos um tempo em que a maldição não era encarada com a preocupação que merecia. Os clubes ingleses tinham começado a dominar a Taça dos Campeões, a sua força política era determinante, o United apresentou um recurso que seria despachado em dois dias pelos maiores responsáveis pelo futebol europeu: em vez da expulsão, o Manchester passava a ter de jogar a pelo menos 250 quilómetros de distância de Old Trafford. Do mal, o menos.

Houve a intenção inicial de transferir a segunda mão para Glasgow, mas os homens da UEFA tiveram medo. Hampden Park era demasiado grande para poder controlar os animais sanguinários que se dispunham a acompanhar a equipa fosse para onde fosse. Jogar à porta fechada não foi, infelizmente, considerado. E, assim sendo, o encontro foi agendado para Plymouth, a uns confortáveis 455 quilómetros de Old Trafford, decisão histórica para o Home Park, o campo do Plymouth Argyle, que nunca tinha albergado (e nunca mais albergou) uma partida para as competições europeias.

A magnanimidade da UEFA para com o United irritou os franceses. Pior ainda, coartou a possibilidade de matar a serpente da violência ainda no ovo. Alguns haveriam de se arrepender do gesto, muitos viriam a pagar de forma bem dolorosa a atitude pusilânime de dirigentes mais preocupados com o lucro do que com o futuro do jogo.

Mais de 31 mil adeptos viajaram de Manchester até Plymouth e jogadores como Steve Coppel admitiriam no fim que a troca não prejudicara nada a equipa inglesa já que em Home Park as bancadas se esticavam mesmo até cima das linhas laterais. Num ambiente de ódio, o Saint-Étienne acabaria por ser derrotado por 0-2 no dia 5 de Outubro de 1977, golos de Pearson e Coppel. Caberia ao FC Porto, logo a seguir, vergar a protérvia britânica com aqueles famosos 4-0 das Antas (2-5 em Old Trafford). Sete anos mais tarde, os 39 mortos e 500 ferido da Tragédia de Heysel, expulsariam os clubes ingleses da Europa.