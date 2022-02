Morreu a Rainha do funk, Betty Davis

A cantora norte-americana, Betty Davis, uma das vozes mais influentes da música funk, morreu aos 77 anos, avançou a Rolling Stones, notícia confirmada por Danielle Maggio, etnomúsicologa focado na música da artista e uma amiga pessoal.

Davis, cuja carreira se prolongou entre 1964 e 1975, começou a trabalhar como modelo, mas foi na música que se tornou uma das mais influentes artistas dos anos 1960, como uma efusiva mistura musical entre o rock e o soul que resultavam em concertos inesquecíveis.

A artista foi casada com o Miles Davis, cujo último nome ela adotou como o seu nome artístico, e apesar do casamento apenas ter durado um ano, esta deixou uma marca forte na carreira do músico, ao figurar na capa do disco Filles de Kilimanjaro, mas também por introduzir Miles a um arrojado novo estilo de se vestir, com roupas hippies, e à nova música dos anos 1960, o rock.

Apesar da música de Betty nunca ter chegado a ser um grande sucesso financeiro, a artista tornou-se uma grande influência para diversos artístas contemporâneos, como Jamila Woods, Erykah Badu ou Janelle Monae.