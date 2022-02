Hospital de Ponta Delgada reforça camas destinadas a doentes covid-19

O Hospital do Divino Espírito Santo, situado em Ponta Delgada, Açores, reforçou o número de camas destinadas a doentes covid-19. A instituição conta com 78, mas 58 estão ocupadas. O hospital decidiu abrir a enfermaria de Medicina VI a doentes positivos assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

Continuam atualmente três enfermarias destinadas a doentes com covid-19, além de uma unidade de cuidados intensivos, estando o Serviço de Pediatria também preparado para receber pacientes.

A presidente do Conselho de Administração na Hospital do Divino Espírito Santo, Cristina Fraga, recorda, em declarações à agência Lusa, que numa primeira fase só havia uma enfermaria para covid-19. "Como os recursos humanos são finitos (enfermeiros e assistentes operacionais), foi encerrada a Cirurgia V, tendo as especialidades sido alocadas à Cirurgia IV, aberta com os recursos humanos da Cirurgia V a Medicina VI”, diz a responsável.

A presidente do Conselho de Administração afirma ainda que o vírus pode limitar as metas do hospital em termos de combate às listas de espera para cirurgia e consulta, a curto prazo, mas, “dentro de pouco tempo, esta situação também vai regredir e aumenta-se a produção assistencial e adicional de recuperação das listas de espera”.

Para combater o défice de médicos, vão ser abertas 62 vagas, já viabilizadas pela tutela da Secretaria Regional da Saúde e Desporto, em diferentes especialidades. Atualmente, são 360 médicos. No que toca a enfermeiros, no ano passado foram abertos concursos para a contratação de 60 profissionais, tendo concorrido 80, mas só 46 assinaram contrato.