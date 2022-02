Operadora espanhola Movistar sofreu avaria que afetou milhares de clientes

A operadora espanhola Movistar sofreu uma avaria de larga escala, na manhã desta quarta-feira.

Segundo noticia o El País, os problemas ocorreram entre as 11h00 e as 13h30 (10h00 e 12h30 em Lisboa), afetando dezenas de milhares de clientes em todo o território espanhol, sobretudo empresas.

De acordo com o jornal, os utilizadores relatam que a falha, no serviço 4G da Movistar, se fez sentir nas chamadas, conseguido estabelecer a ligação, mas não ouvindo a voz do interlocutor, por exemplo, Foram ainda detetadas falhas nas ligações entre telemóveis e telefones fixos.

O incidente foi resolvido por volta das 13h30 e o serviço foi restabelecido normalmente. A Movistar veio admitir responsabilidade pela avaria, atribuindo o ocorrido à queda de vários postos da rede 4G.