Mulher detida no aeroporto de Lisboa com mais de três quilos de droga

Uma mulher foi detida no aeroporto de Lisboa, no passado domingo, suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo uma nota divulgada pela Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, esta quarta-feira, a detenção ocorreu depois de a mulher desembarcar de um voo proveniente de São Paulo, no Brasil.

A mesma nota revela que “a arguida trazia dissimulada na estrutura da mala duas embalagens envoltas em plástico preto que continham no seu interior 3214,10 gramas de produto suspeito de se tratar de cocaína”.

Após ser presente a interrogatório judicial, a mulher ficou em prisão preventiva.

A investigação prossegue, sujeita a segredo de justiça, sob direção do DIAP de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária.