Mortes por covid-19 ultrapassaram a meia centena mas incidência voltou a descer

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 34.023 novos casos de covid-19 e 52 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, elevam para 2.997.770 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 20.354 as vítimas mortais.

O Norte voltou a reportar o maior número de novos casos – 11.888. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 9.918, o Centro com 6.821, o Algarve com 1.951 e o Alentejo com 1.713. O arquipélago da Madeira registou 590 novas infeções e o dos Açores 1.142

Dos 52 óbitos reportados, 17 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Norte, 15 no Centro, um no Alentejo e um no Algarve. Relativamente às regiões autónomas, a Madeira registou uma vítima mortal e os Açores duas.

Depois de ontem ter diminuído, o número de internados voltou a subir. Estão esta terça-feira internados nos hospitais portugueses um total de 2.435 utentes com covid-19 - mais 16 do que o reportado no último relatório. O número de internados nas Unidades de Cuidados Intensivos desceu e são hoje menos 8 do que ontem, contabilizando um total de 163 utentes.

Por outro lado, mais 27.261 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando para 2.370.709 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 606.707 casos ativos no país, mais 6.710 do que ontem, e as autoridades de saúde têm neste momento 646.368 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta quarta-feira e a incidência voltou a diminuir. A nível nacional é agora de 6562,1 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e, quando considerado apenas o território continental, é de 6610,1 casos de infeção. Recorde-se que, na última atualização, feita na segunda-feira, a incidência desceu pela primeira vez desde 13 de outubro, e era de 6901,0 casos a nível nacional e de 6953,7 no território continental. Já o índice de transmissibilidade (RT) desceu hoje para 0,94 a nível nacional e em Portugal continental - era de 0,97 em ambos os casos.

Consulte aqui o boletim na íntegra.