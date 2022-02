Governo prepara reunião com especialistas no Infarmed

O Governo está a preparar uma nova reunião com peritos, no Infarmed, para analisar a situação epidemiológica da covid-19 no país.

Em declarações aos jornalistas, em São Bento, António Costa adiantou que vai falar esta quarta-feira com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a possibilidade de convocar para breve um novo encontro com os especialistas.

Segundo o primeiro-ministro, no final desta semana, ou início da próxima, o Governo disporá “do parecer dos diferentes especialistas que têm apoiado o executivo” durante a pandemia e esses peritos “estão a ponderar que alterações devem ser introduzidas face à evolução da pandemia da covid-19”.

Ainda assim, e numa referência à possibilidade de serem levantadas algumas restrições, Costa lembrou que não se deve desvalorizar a covid-19, pegando na sua própria experiência.

“Que ninguém desvalorize a doença., porque, mesmo quando os sintomas não são graves -- eu não tive febre, nem grandes dificuldades -, há uma coisa de que não tenho dúvidas: O nível de cansaço foi extremamente elevado. E hoje não me sinto totalmente recuperado para ir correr oito quilómetros”, disse, apelando à vacinação e à adoção de metidas de proteção individual.

“É um apelo que faço agora com experiência própria, não sabendo que consequências terá no futuro. Mesmo nos países que têm vindo a levantar as restrições legais, têm mantido o conselho à responsabilidade individual na gestão do risco”, completou.