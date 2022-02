Museu Nacional da Resistência e da Liberdade fecha para obras

O Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, situado na Fortaleza de Peniche, está encerrado a partir desta quarta-feira para obras destinadas à sua instalação definitiva, anunciou a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

“A partir de dia 9 de fevereiro o Museu Nacional Resistência e Liberdade irá estar encerrado para a realização de obras de instalação do museu”, indicou a DGPC, numa nota.

Depois de o contrato de consignação ter sido assinado a 30 de dezembro, a DGPC vai iniciar a empreitada de cerca de três milhões de euros. As obras estão previstas para terminarem no primeiro trimestre de 2023 e “contemplam intervenções de reabilitação e remodelação, que são necessárias para adequar as estruturas existentes na Fortaleza” ao projeto coordenado pelo arquiteto João Barros Matos, explicou a DGPC em janeiro.

A fortaleza, classificada como Monumento Nacional desde 1938, foi uma das prisões do Estado Novo, de onde se conseguiu evadir, entre outros, o histórico secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal, em 1960, protagonizando um dos episódios mais marcantes do combate ao regime ditatorial.