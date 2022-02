Costa diz que não tem ainda "estrutura definitiva do Governo"

António Costa disse, esta quarta-feira que não tem ainda “estrutura definitiva" do novo Governo e considerou que “cada passo deve ser dado no seu tempo”.

Em declarações aos jornalistas, em São Bento, antes de ouvir os representantes de vários setores da sociedade civil e também dos partidos políticos, à exceção do Chega, o primeiro-ministro lembrou que há um Governo ainda em funções e que só fará convites perto de dia 23.

“Só dia 23 é que é possível dar posse ao novo Governo. Até lá vão circulando especulações. No início da semana passada o meu gabinete disse que não vale a pena fazer notícias com base em fontes que não eu próprio e o meu gabinete. Farei todos os convites nas vésperas de dia 23. Ainda não tenho estrutura definitiva do Governo”, disse Costa.

Quando ao programa do novo Governo, Costa sublinhou que será “o programa eleitoral do Partido Socialista, como é natural, e como aconteceu nos Governos anteriores”.

“A nossa tradição é transformar em programa do Governo o programa eleitoral, mas é normal que haja lacunas e que seja possível integrar sugestões de outras forças. O programa do Governo vai ser, de uma forma geral, o programa eleitoral do Partido Socialista”, afirmou.

Recorde-se que o Presidente da República disse esta terça-feira que dará posse ao novo Governo a 23 de fevereiro.