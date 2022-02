Maioria dos europeus apoia Kiev e está contra Moscovo, diz sondagem

A maioria dos europeus acredita que Rússia irá invadir a Ucrânia este ano e que tanto a NATO como a União Europeia (UE), devem apoiar Kiev, estando por isso contra Moscovo, conclui uma sondagem feita pelo Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros (ECFR, sigla em inglês), em sete países, apesar de Portugal não estar incluíndo.

“Os dados sugerem um despertar geopolítico na Europa ”, disse Mark Leonard, diretor do ECFR, de acordo com o The Guardian. “Os estados da UE foram retratados como divididos, fracos e ausentes na Ucrânia, mas os cidadãos europeus estão unidos”.

A maioria dos estados-membros, segundo diz o responsável, “concorda que Vladimir Putin pode avançar com uma ação militar e que a Europa, em conjunto com os seus parceiros da NATO, deve ajudar a Ucrânia.”

A pesquisa, realizada no final de janeiro, mostrou que a maioria em seis dos sete países analisados ​​acreditava que a Rússia irá invadir a Ucrânia ao longo de 2022, com os cidadãos mais próximos da fronteira leste da Europa geralmente mais convencidos. A Finlândia (44%) fugiu à regra, mas em outros locais 51% dos inquiridos, como em França e Itália, 52% na Alemanha, 55% na Suécia, 64% na Roménia e 73% na Polónia disseram acreditar que uma invasão russa era provável ano.

O estudo mostra ainda que os europeus estão preparados para aceitar ameaças significativas, incluindo a possível chegada de um número considerável de refugiados.