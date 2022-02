Taxa de desemprego aumentou para 6,3% no último trimestre de 2021

A taxa de desemprego aumentou para 6,3% no quarto trimestre do ano passado, quando no trimestre anterior era de 6,1%, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o gabinete de estatística, nesse período, a população desempregada, estimada em 330,6 mil pessoas, aumentou 3,7% (11,9 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 11,4% (42,6 mil) relativamente ao homólogo.

Já a população empregada (4879 mil pessoas) “manteve-se praticamente inalterada” em relação ao trimestre anterior, tendo aumentado 3,1% (148,4 mil) relativamente ao mesmo período de 2020.

“A proporção da população empregada que trabalhou sempre ou quase sempre a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, isto é, em teletrabalho, foi 9,3%, abrangendo 455,5 mil pessoas, o que correspondeu à menor proporção deste indicador desde que começou a ser acompanhado no 2.º trimestre de 2020”, avança ainda o INE.

Diz ainda o gabinete de estatística que a subutilização do trabalho abrangeu 630,1 mil pessoas, uma quebra de 1,9% (12,3 mil) em relação ao trimestre anterior e 15,7% (116,9 mil) relativamente ao período homólogo. E acrescenta que, de igual modo, também a taxa de subutilização do trabalho, estimada em 11,7%, diminuiu tanto em relação ao trimestre anterior (0,2 p.p.) como ao homólogo (2,3 p.p.).

Já a população inativa com 16 e mais anos (3 612,1 mil pessoas) manteve-se “praticamente inalterada” relativamente ao trimestre anterior e diminuiu 2,4% (90 mil) em relação ao trimestre homólogo.

Já no ano passado, a média anual da população empregada foi 4812,3 mil pessoas e aumentou 2,7% (128,6 mil) em relação ao ano anterior. Já a população desempregada, estimada em 338,8 mil pessoas, diminuiu 3,4% (12,0 mil) em relação a 2020.

Neste período a taxa de desemprego foi de 6,6% e a taxa de subutilização do trabalho foi 12,5%, tendo ambas diminuído em relação a 2020 (0,4 p.p. e 1,6 p.p., respetivamente).

A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) situou-se em 23,4%, 0,9 p.p. acima do estimado para o ano anterior, enquanto a proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 43,4%, mais 10,1 p.p. do que em 2020.