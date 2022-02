No frio e bem comportado Canadá

“A situação, neste momento, está completamente fora de controlo, porque os manifestantes estão a mandar”, avisou o presidente da Câmara de Otava há poucos dias. Com a capital e a economia do país parcialmente paralisadas, o primeiro-ministro Trudeau exigiu ontem o fim dos protestos. Quem diria que no frio, distante e bem comportado Canadá as coisas poderiam chegar a este ponto?

A verdadeira surpresa, no entanto, não será tanto o descontentamento das pessoas, mas antes o facto de só agora, passado tanto tempo, começarmos a ver tumultos sociais mais sérios.

O facto é que muita gente já sente que neste momento as medidas de contenção são desproporcionais ao perigo representado pela covid-19. Além disso, pode-se questionar até que ponto têm alguma eficácia.

As contradições tornam-se cada vez mais notórias. Vejamos: uma pessoa infetada, por exemplo, pode perfeitamente chegar a um restaurante e almoçar nas calmas, desde que tenha o seu certificado em dia (que pelos vistos certifica muito pouco...). Ou seja, tem uma espécie de licença para infetar. E, já agora, os testes negativos não darão “uma falsa sensação de segurança”? É que ninguém garante que, umas horas depois, o vírus não começa a manifestar-se.

E fará sentido andar a dar vacinas a torto e a direito quando o vírus circula com a velocidade atual? Vacinar pessoas que provavelmente já estão imunizadas pelo contacto com o vírus ou, pior, que podem acumular a vacina e infeção?

Fica a ideia de que, quando era preciso, não se preparou nada para o tsunami de casos que aí vinha. E, da mesma forma, agora também se está a demorar a reagir aos acontecimentos e a preparar a normalidade.

Foi uma surpresa para muitos que as mais ruidosas manifestações tenham surgido num país que muitos associamos ao bom comportamento. Mas talvez o problema seja mesmo esse: as pessoas acham que já chega de regras e restrições. Os canadianos provavelmente estão cansados de ser tão cumpridores. Não seria de espantar que outros se seguissem.