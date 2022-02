Strut Safe. A linha telefónica que acompanha as mulheres a casa

Desengane-se quem pensa que os filmes de terror só acontecem dentro das telas. Na vida real existem muitos e, ao que parece, as protagonistas continuam a ser, na maior parte das vezes, as mulheres. Imaginemos a seguinte imagem: a noite iluminada com a ténue luz dos candeeiros públicos, não se ouve ninguém e as ruas parecem abandonadas. Uma mulher, a passo apressado, de cabeça baixa mas que olha obsessivamente por cima do ombro, evita becos e o único pensamento é o de chegar a casa.

Este continua a ser o ritual diário de muitas mulheres em todas as partes do mundo. Em Londres, um estudo recente mostrou que quase metade das mulheres diz que parou de passear ou circular em determinadas alturas do dia devido a preocupações com a sua segurança.

Foi para responder a esses receios que um grupo de voluntários criou a Strut Safe, uma linha de apoio telefónico que garante que mulheres regressem a casa sãs e salvas no Reino Unido. Fundado por Rachel Chung e Alice Jackson após o assassinato de Sarah Everard – jovem de 33 anos que foi raptada violada e morta por Wayne Couzen, um polícia de 48 anos – em março de 2021, o Strut Safe conta agora com mais de cinquenta voluntários em todo o país, oferece companhia para casa em Edimburgo, além de um serviço de telefone gratuito para todo o Reino Unido. “Ficámos devastados e zangados”, disse Alice Jackson à BBC, em janeiro. “Por isso, comprámos telemóveis – descartáveis e baratos – e pedimos às pessoas que se oferecessem para atender, publicando o número em grupos comunitários”. O grupo já acumula mais de 75 mil seguidores no Instagram e tem uma equipa de voluntários treinados e verificados em todo o país. Estes, além de atenderem centenas de ligações todas as noites, oferecem um serviço de companhia em Edimburgo. “Elas podem ter deixado os seus amigos no bar, o namorado pode não estar a atender, ou pode ser tarde demais para ligar para a mãe”, explicou a fundadora. Os voluntários como Alice estão prontos para alertar a polícia ou chamar uma ambulância, se necessário.

