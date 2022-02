Explosão de gás provoca incêndio no topo de um prédio em Abu Dhabi. Não há feridos a registar

Foi ouvida uma explosão, na noite desta terça-feira, no centro de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a imprensa brasileira, o incidente ocorreu a cerca de 20 quilómetros do hotel onde o clube brasileiro Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, está hospedado para o Mundial de clubes de futebol que está a decorrer durante esta semana.

Segundo a agência notíciosa WAM, que faz a cobertura mediática daquele país, a explosão desenvolveu-se para um incêndio que já está controlado pelas forças de Defesa Civil de Abu Dhabi. A explosão foi causada por contentores de gás num edifício na rua Hamdan.

Os ocupantes daquele prédio foram retirados em segurança, sem ter existido qualquer ferido, revelou a mesma fonte, ao acrescentar que neste momento estão a ser realizados os procedimentos para minimizar os danos do incêndio.

Vários vídeos já estão a circular nas redes sociais, um dos quais que mostra uma das explosões a acontecer num topo de um prédio. Também já há gravações que demonstram a quantidade de polícia e ambulâncias que se instalaram no local.

A equipa do Palmeiras venceu o emblema egípcio do Al Ahly, garantindo um lugar na final do Mundial de clubes.

De recordar que em 24 de janeiro, dois mísseis balísticos disparados pelos rebeldes huthis do Iêmen foram intercetados e destruídos pelos Emirados Árabes Unidos. Houve também ataques dos huthis à Arábia Saudita. No entanto, não há nenhuma confirmação quanto à autoria do sucedido.

Video circulating online showing what appears to be an explosion in Abu Dhabi this evening. #UAE pic.twitter.com/btPH9jIo3F — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 8, 2022

Abu Dhabi Civil Defense Authority teams put out fire in a building on Hamdan Street, with no injuries or casualties reported.#WamNews pic.twitter.com/FWQSzg1SBR — WAM English (@WAMNEWS_ENG) February 8, 2022