França. Do nariz de Cyrano ao pescoço de Maria Antonieta

Convenhamos: quando falamos de um jogo entre Bergerac e Versalhes, um dos quartos-de-final da Taça de França que irá ter lugar na próxima quarta-feira, pelas 17h30, não parece estarmos a falar de futebol. Duas equipas surpreendentes, ambas do National 2 (equivalente, vá lá, a uma quarta divisão), semi-amadoras e que atingiram esta fase da prova depois de terem deixado pelo caminho, na eliminatória anterior, o Saint-Étienne e o Tolouse, respectivamente.

De facto, com nomes assim, o jogo soa ao velho e narigudo Cyrano, essa personagem inesquecível da peça de teatro de Edmond Rostand, herói romântico e dramático, apaixonado por Roxana, que não se atreve a declarar o seu amor por saber-se feio como o Demo, decidido, enfim, a ajudar o bacoco Cristiano pondo-lhe palavras na boca. E de Versalhes?

Essa cidade artificial idealizada por Luís XIV, pejada de palácios, capital da monarquia absoluta cujo fim ficou marcado pela guilhotina que fendeu os pescoços de Luís XVI e da sua esposa austríaca, Maria Antonieta.

Mas é mesmo de futebol que se trata, e apesar de a grande maioria de quem me lê não saber grande coisa sobre Bergerac e Versalhes (clubes) é preciso dizer que, por exemplo, o Bergerac Périgord Football Club é uma velha associação desportiva nascida em 1916 com o nome mais curioso de Enfants de France de Bergerac. Nunca se elevou a prodígios competitivos que merecessem a atenção e a curiosidade da imprensa, pelo que o conhecimento sobre o clube é naturalmente reduzido.

A sua presença nestes quartos-de-final é mais do que histórica, é inédita – na época passada chegou aos oitavos-de-final depois de ter eliminado a Union Sportive Creteil Lusitanos, o clube português dos arredores de Paris. E ainda por cima, o sorteio foi suficientemente simpático para definir que lhe caberá jogar em casa, no Stade de Campréal, com capacidade para cerca de 1400 espectadores, contra um adversário da sua igualha, o tal Versalhes que tanta surpresa provocou igualmente.

Versalhes. O futebol despontou em Versalhes mesmo antes da II Grande Guerra com o aparecimento de dois clubes no ano de 1933: Espérance Versaillaise e Escouade Versaillaise. Dois anos depois, como seria de esperar numa comunidade tão pequena, fundiram-se na Entente Sportive Versaillaise que, apesar de totalmente amadora, participou por três vezes na Taça de França sem resultados relevantes.

1960: a Entente fundiu-se com outros clubezinhos da região, o Stade Olympique Versaillais e o Football Athlétique Club de Versailles, nascendo o Racing Club de Versalhes. Outra associação sem motivos para erguer o facho do orgulho, exceptuando, obviamente, ser o centro desportivo da zona, lugar de atracção de muitos miúdos que, por ali, resolveram dedicar-se ao futebol. Ainda assim, no dia da inauguração do Estádio de Montbauron, no dia 1 de Maio de 1961, conseguiu concentrar nada menos de vinte mil espectadores para assistirem ao encontro particular com o Racing Club de Paris. Uma multidão.

1989: nova fusão, desta vez com os Compagnons Sportives Versaillais. Surge o clube que, neste momento, junto com o Bergerac, alimenta a curiosidade dos franceses: Versalhes 78. Muitos e muitos anos nas competições regionais até atingir, finalmente, na época de 2020-21, a tal National 2, o quarto escalão do futebol do Hexágono.

Com um trabalho intenso na formação, o Versalhes viu aparecer nos seus campos de treino um jovem de 15 anos que viria, mais tarde, a encantar a Europa com o seu futebol fulminante: Thierry Henry. Agora, neste momento fantástico em que vivem, os rapazes de Versalhes esperavam poder receber em sua casa o Paris Saint-Germain, pluricampeão francês e vizinho quase do lado. Para seu azar, o PSG também ficou pelo caminho, eliminado em casa pelo Nice. O próximo passo da aventura será em Bergerac, terra do narigudo Cyrano.