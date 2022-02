Carnaval. Figueira da Foz confirma realização de festejos

O município da Figueira da Foz confirmou esta terça-feira a realização dos festejos de Carnaval, cumprindo, no entanto, as normas da Direção-Geral da Saúde que vigoram para outros espetáculos. “A evolução dos números da pandemia e também o movimento generalizado no continente europeu, incluindo naturalmente Portugal, de levantamento das restrições, vêm dar razão à prudência com que a Câmara Municipal tratou também esta matéria”, detalhou o município em comunicado.

Segundo a câmara liderada por Pedro Santana Lopes, “continuaram a realizar-se, mesmo no pico das passadas semanas, os mais variados espetáculos públicos com, obviamente, a necessidade de se mostrar o certificado digital da dose de reforço ou teste antigénio negativo”.

E acrescenta que “naturalmente, as mesmas cautelas que vigoram para os outros espetáculos, serão observadas por quem quiser entrar no recinto do desfile do Carnaval”.

Os corsos carnavalescos realizam-se no domingo 27 de fevereiro e no Dia de Entrudo, a 1 de março.

Apesar da Câmara Municipal da Figueira da Foz manter os festejos do Carnaval, esta festividade não será realizada da mesma forma por todo o país devido à pandemia uma vez que várias autarquias já optaram pelo seu cancelamento.

A título de exemplo, o Carnaval de Torres Vedras volta a não se realizar este ano. O município e a empresa municipal Promotores “decidiram não organizar desfiles e festejos do Carnaval” pelo segundo ano consecutivo, anunciaram em comunicado. “Em 2021, esta celebração foi cancelada a bem da saúde de todos. Em 2022, a realidade é diferente, é certo, mas continua a ser inviável, no contexto pandémico em que vivemos, realizar a festa na rua, com a proximidade e espontaneidade que é um traço de identidade do ‘Carnaval mais português de Portugal”, acrescentaram.

Outro Carnaval bem conhecido do país que não se vai realizar é o de Ovar. Tanto a autarquia como os grupos e a escola de samba anunciaram essa intenção mas prometeram algumas iniciativas carnavalescas, dependendo da evolução da pandemia. Estarreja segue o mesmo caminho e assim se sucede um pouco por todo o país.