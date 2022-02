Chimpanzés usam insetos para tratar das feridas uns dos outros

Chimpanzés usam insetos para tratar as suas feridas e as dos seus pares, de acordo com uma investigação publicada na segunda-feira passada na revista Current Biology - um gesto que surpreendeu a comunidade científica. O comportamento foi observado na África Ocidental, nas espécies de chimpanzé do Gabão.

Os primatas apanham os insetos e aplicam-nos diretamente na ferida aberta. "Acho que esta é uma daquelas coisas incríveis que os animais podem fazer que um dia vamos poder ler nos livros de biologia", disse à AFP Simone Pika, bióloga da Universidade de Osnabruck, na Alemanha, e coautora do estudo.

O projeto começou no ano de 2019, quando uma chimpanzé adulta chamada Suzee foi observada a inspecionar uma ferida no pé do seu filho adolescente. Depois de notar a ferida, Suzee apanhou rapidamente um inseto do ar, colocou-o na boca, apertou-o e depois aplicou-o na ferida do seu filho. A cena desenrolou-se no parque nacional de Loango, na costa atlântica do Gabão. Os cientistas, contudo, não conseguiram identificar o inseto que foi usado para tratar as feridas. Simone Pika diz que o inseto pode conter substâncias anti-inflamatórias que têm um efeito calmante.

Alguns cientistas ainda duvidam da capacidade de alguns animais exibirem comportamentos deste tipo, disse a cientista. "Mas aqui os chimpanzés não têm nada a ganhar. Então porque é que o fazem? Nos seres humanos, o comportamento prosocial está geralmente ligado à empatia, uma hipótese que vale a pena estudar mais a fundo", salientou.