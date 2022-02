Lisboa. Mulher partiu as pernas ao saltar de janela para fugir a agressões do companheiro

A PSP deteve um homem, de 42 anos, no passado dia 3 de fevereiro, na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, por violência doméstica.

Em comunicado, esta terça-feira, a força de segurança revela que a vítima, companheira do suspeito, se encontrava acamada e com dificuldade de locomoção, por ter as duas pernas partidas, bem como dificuldade de reação – resultado de uma tentativa de agressão anterior.

A PSP explica que, no passado dia 3 de fevereiro, quando chegaram ao local, os polícias “depararam-se, através de som audível do interior da residência, com o pedido de socorro”.

“Face à iminente agressão, e por o suspeito se encontrar, juntamente com a vítima, trancado num quarto da habitação, houve a necessidade urgente de os polícias procederem ao arrombamento da porta e manietar o suspeito, o qual se encontrava a agarrar a vítima pelo braço em cima da cama”, indica a força de segurança.

Depois de o suspeito ser detido, a PSP constatou que o homem já era reincidente neste tipo de crime, estando a vítima acamada, com duas fraturas nas pernas, por “ter tido a necessidade de encetar fuga às agressões que estava a ser sujeita e saltado da janela”.

“À vítima foram prestados todos os cuidados, tendo sido desenvolvidas diligências para um acompanhamento diário em local adequado”, refere a PSP.

Depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou em prisão preventiva.